Bruxelles : l’ambassade américaine est dans l’illégalité sur le plan urbanistique

La rue Zinner est une petite voirie reliant la rue Ducale et le boulevard du Régent. Elle borde les bâtiments de l’ambassade américaine et est inaccessible au public. Tout comme un tronçon du boulevard du Régent. Raisons de sécurité, on s’en doute. Or, les dispositifs installés pour barrer les accès sont bel et bien illégaux, comme l’explique Geoffroy Coomans : "Les riverains ont fait des recours et ont obtenu gain de cause sur le papier, mais sur le terrain, malgré une décision de justice rien ne semble avoir changé", s’insurge le député MR.