Bruxelles : journée d’action ce vendredi pour dénoncer l’exploitation des travailleuses domestiques

Ces femmes sont entre 70.000 et 80.000en Belgique, selon les estimations des associations. Elles sont originaires d’Afrique et d’Asie, voire des Philippines, et quittent souvent leur pays parce qu’elles subissent des violences économiques ou des violences de genre.

Sans contrat de travail, elles occupent différents métiers : aide-ménagère, nounou. Certaines font les courses ou la cuisine pour une ou plusieurs familles. D’autres vont s’occuper des personnes âgées. Bref, elles rendent des services utiles là où les services publics sont absents et les services privés trop chers.

Pourtant, femmes, migrantes et sans protection, elles sont très exposées aux abus et aux violences de leurs patrons. D’où leurs revendications.

La Ligue des Travailleuses domestiques prévoit ce vendredi un tribunal symbolique, où les activistes jugeront ce qu’elles considèrent comme "le manque de courage politique" du gouvernement. Les travailleuses domestiques espèrent des avancées concrètes, à un an des élections.