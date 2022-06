Bruxelles : journée d’action à l’occasion du 20e anniversaire de la loi sur les soins palliatifs

La loi sur les soins palliatifs a 20 ans. Les trois fédérations régionales du secteur (pour Bruxelles, la Wallonie et la Flandre) organisaient mardi à cette occasion, et pour tenter de briser le tabou sur cette question, une journée d’action place de la Monnaie à Bruxelles. L’idée est d’informer sur cette thématique via des concerts et un quiz.

Briser le silence, c’est ce que veulent les trois fédérations. Trop souvent, les gens pensent que ces soins ne sont prodigués que dans les derniers jours de vie, alors qu’ils commencent lorsqu’il est déterminé qu’une personne est atteinte d’une maladie potentiellement mortelle.

"Il est très important de parler de qualité de vie. Les patients doivent exprimer leurs attentes en matière de soins, même s’il n’y a pas d’amélioration notable", explique Christine de Cafmeyer, directrice de la fédération flamande Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Les soins palliatifs se concentrent tant sur les problèmes physiques que psychologiques, sociaux, spirituels ou existentiels. Et le patient n’est pas seul pris en compte, ses proches et sa famille le sont aussi.

La loi sur les soins palliatifs a vu le jour en 2002, dans la foulée de celle sur l’euthanasie et celle sur les droits des patients.