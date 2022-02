"Bruxelles je t’aime" devient "Lausanne je t’aime" ou encore "Liège je t’aime"

Le titre d’Angèle inspire les artistes car Ellie n’est pas la seule à proposer sa version de "Bruxelles je t’aime". En Belgique, c’est l’humoriste liégeois Renaud Rutten qui a remis la chanson à la sauce (boulet) liégeois cette semaine !

On n’a pas Manneken Pis mais on a Tchantchès !

L’humoriste propose quant à lui "une parodie car nous, on préfère Liège". Dans ce clip, on y voit également des endroits symboliques de la cité ardente : la gare des Guillemins, le Carré, la passerelle Saucy ou encore la statue de Li Torê. "La Place Cathédrale à qui je dois mon foie d’ailleurs, parce que j’en ai bu moi des 33 !" chante Renaud Rutten et de conclure : "oufti que t’es belle, oufti que je t’aime !"