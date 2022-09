Bruxelles in the dark "tirer une note positive sans faire de misérabilisme"

Les clients ont répondu présent à l’appel lancé par Pierre Millour gérant des établissements Chez ta mère et Liesse et Pia Renaudat gérante du Petit Mercado à Saint-Gilles.

C'est vraiment très bizarre mais on va devoir s'habituer

Jeudi soir, le bar à cocktails de la chaussée d’Ixelles Chez ta mère faisait salle comble. Sans gaz ni électricité et à la lueur de la bougie, les clients ont pu profiter d’une ambiance chaleureuse pour déguster huîtres et Ceviche. Seul bémol, le manque de musique laisse perplexes certaines clientes : “ c’est vraiment très bizarre, mais bon, on va devoir s’habituer”.