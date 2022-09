« Bruxelles In The Dark » ou la réaction de l’Horeca bruxellois contre la flambée des prix de l'énergie

Ces dernières années n’ont pas épargné le secteur Horeca : attentats de Bruxelles en 2016, crise du Covid, succession de confinements, pénurie de personnel et maintenant la flambée des prix de l’énergie… Pour protester tout en restant ouverts, plusieurs restaurants ont eu une idée : " Bruxelles in The Dark " !

Mouvement initié par le restaurant Liesse, le secteur de l’Horeca bruxellois se mobilise du 29 septembre au 1er octobre en espérant attirer l’attention des consommateurs belges. De nombreux lieux participeront à l’évènement " Bruxelles in The Dark " comme les restaurants Otap, le Petit Mercato, le bistrot le Dillens ou le Bain des Dammes.

En pratique ? Ces restaurants vont proposer des soirées sans gaz, ni électricité ! Eclairés à la bougie, ces lieux comptent accueillir chaleureusement les consommateurs tout en protestant contre le prix exorbitant de l’énergie. Les établissements se passeront la main soir après soir pour parler de politiques écologistes et sociales au coin de la table, à la lumière des chandelles et avec une bière servie au fût manuel.

Vous pouvez retrouver le programme de chacun des bars et restos participants sur leurs réseaux sociaux.