Bruxelles in the Dark : Dîner à la bougie dans le noir en soutien à l’HoReCa

Tout commence un matin, lorsque Pierre Millour, patron du restaurant Liesse et du bistrot Chez ta Mère, deux établissements saint-gillois, ouvre son courrier et y découvre le montant salé de la facture de gaz et d’électricité.

Face à la situation, il se rend à l’épicerie-restaurant Le Petit Mercado, à Saint-Gilles, où il rencontre Pia Renaudat, la gérante et une amie de longue date. Même son de cloche pour elle, sa facture est passée de 600 à 1 800 euros de provision par mois.

Pierre et Pia s’interrogent: " Comment peut-on essayer de sensibiliser à ça sans être misérabilistes ? " C’est ainsi qu’est née l’idée de " Bruxelles in the Dark " : organiser un service sans gaz ni électricité. Au total, une dizaine de restaurants ont rejoint l’action de sensibilisation.

Moi, ma burrata, je la payais 1,80€ début juin et je la paye 2,40€ maintenant.

Outre les factures, c’est aussi le prix des matières premières qui augmente, puisque les fournisseurs utilisent aussi du gaz et de l’électricité. " Moi ma burrata, je la payais 1,80€ début juin et je la paye 2,40€ maintenant ", relève Pierre Millour.

Pour le restaurateur, le but n’est pas de reporter la hausse des prix sur l’addition des clients. Créativité oblige, la carte est repensée avec des ingrédients moins coûteux pour conserver des prix identiques.