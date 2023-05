Bruxelles : il n'y aura pas de Salon de l'auto en 2024

Le Conseil d’Administration de la Fédération belge et luxembourgeoise de l’automobile et du cycle (FEBIAC) a décidé, ce vendredi, de ne pas organiser de Salon de l’auto physique en 2024.

En cause, selon nos confrères de l'Echo, la décision de plusieurs constructeurs de ne pas participer à la 101e édition du salon qui aurait du se dérouler à Bruxelles l'année prochaine. Les conditions de représentativité n’étant pas réunies le Conseil d’Administration de la Fédération belge et luxembourgeoise de l’automobile et du cycle a été contraint de ne pas reconduire l'organisation du Salon de l'auto en 2024.

"Febiac a toujours eu comme objectif de proposer aux visiteurs une expérience qualitative et représentative. Les conditions n'étant pas réunies, le conseil a conclu à l'inopportunité de poursuivre les démarches pour 2024", indique la Febiac dans un communiqué.