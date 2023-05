Bruxelles : Greenpeace escalade le siège du Conseil européen pour contester l’accord UE-Mercosur

Des militants de Greenpeace se sont rassemblés jeudi matin à Bruxelles pour protester contre le projet d’accord commercial entre l’Union européenne (UE) et quatre pays sud-américains du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay). Sept d’entre eux ont escaladé le siège du Conseil européen, rue de la Loi, avant de suspendre une banderole sur la façade du bâtiment sur laquelle on pouvait lire "Stop EU-Mercosur".

Un camion agricole a ensuite pulvérisé des nuages d’eau simulant l’épandage de pesticides devant le bâtiment, en protestation du risque d’augmentation des exportations européennes de pesticides en Amérique du Sud. Le projet d’accord de libre-échange, en travaux depuis une vingtaine d’années et finalisé en 2019, prévoit entre autres une forte réduction des droits de douane sur plusieurs catégories de marchandise, notamment certaines denrées alimentaires, mais aussi certains produits chimiques interdits dans l’UE. Pour l’ONG, le texte entre en conflit avec le Green Deal européen, malgré un volet environnemental qui, en théorie, permettrait aux partenaires d’aborder les questions de changement climatique et de développement durable dans leurs échanges. Greenpeace pointe particulièrement du doigt les différents standards sanitaires entre les partenaires, notamment concernant les pesticides européens, pour certains interdits dans l’UE mais légaux en Amérique du Sud. "Ces pesticides provoquent des dégâts sanitaires et sociaux dans les pays dans lesquels ils sont exportés, notamment les pays du Sud global", déplore Albane Aubry, chargée de campagne à Greenpeace Belgique. "Et ils se retrouvent in fine dans nos assiettes." L’accord risque également d’inonder le marché belge de produits à bas prix, selon l’ONG.