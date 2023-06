Bruxelles Formations propose 23.000 places de formation en 2023

Bruxelles Formation, le service public francophone en charge de la formation professionnelle en Région bruxelloise, proposera quelque 23.000 places cette année, indique lundi le ministre bruxellois de l’Emploi Bernard Clerfayt (DéFI) dans un communiqué.

Sur ces 23.000 places de formation, 17.000 seront consacrées aux formations professionnalisantes dont 4300 aux métiers qui recrutent, selon le ministre. La formation augmente les chances de trouver un emploi, rappelle-t-il. Deux ans après leur entrée en formation, 71% des chercheurs d’emploi ont quitté le chômage, contre 54% en l’absence de formation.

"Nous sommes une région qui compte 835.000 postes de travail, dont 60% requièrent un niveau de qualification élevé. Pour permettre aux Bruxellois de décrocher un emploi, ils doivent se former. Il faut former plus et mieux !", déclare M. Clerfayt.

A partir du mois de septembre, deux mesures deviendront obligatoires pour les demandeurs d’emplois bruxellois : le bilan de compétences (pour vérifier l’adéquation des compétences avec les besoins du marché du travail) et le parcours vers l’emploi (stages en entreprise et/ou formations). Ces mesures doivent permettre d’augmenter la mise à l’emploi en Région bruxelloise. Dans la capitale, 61% des demandeurs d’emploi sont des chômeurs de longue durée et 71,4% ont au maximum leur diplôme du secondaire.