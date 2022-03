Bruxelles Formation transfère deux centres dans l’ancienne Gare maritime de Tour et Taxis

Bruxelles formation a quitté le bâtiment qu’il occupait rue Royale, au cœur de la capitale, pour occuper deux modules construits au mode passif dans l’ancienne Gare Maritime de Tour et Taxis.

La Région bruxelloise avait prévu dans l’octroi du permis d’urbanisme de Tour et Taxis que les équipements collectifs de la Gare Maritime soient attribués à de la formation pour adultes, en lien avec les métiers de la ville.

L’emménagement à la Gare maritime concerne deux centres de formation de l’opérateur bruxellois.

Le premier, dédié au dispositif "Tremplin", vise à former aux compétences de base (français, calcul, néerlandais, l’informatique, …) et à préparer les chercheurs d’emploi à entrer en formation qualifiante, à reprendre des études et/ou à accéder à un stage ou à un emploi. Le centre accueille également en priorité les jeunes dans le cadre de la Garantie emploi Jeunes. Environ 16 formations différentes sont organisées par an et près de 100 sessions au total de celles-ci.