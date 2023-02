Bruxelles : feu vert au plus important projet jamais réalisé par le Fonds du Logement

Le Fonds a anticipé la législation de 2025 qui prévoit d’interdire l’installation de nouvelles chaudières à gaz, l’ensemble des habitations seront donc équipées d’un système de pompes à chaleur alimenté par des panneaux photovoltaïques. Il est également prévu de créer des communautés d’énergie pour que chaque ménage puisse profiter du surplus d’énergie produite localement. Au niveau de la biodiversité, la flore indigène et les variétés en voie de disparition seront favorisées en intégrant nichoirs et abris dans les espaces verts et sur les toitures végétalisées.