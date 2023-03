Bruxelles et son Métro Nord: stop ou encore ?

Premier parti d’opposition en sièges, le MR a toujours soutenu l’idée d’une nouvelle ligne de métro. L’explosion de la facture ne modifie pas l’avis de son chef de groupe. "J’entends bien les difficultés techniques et financières, il faudra d’ailleurs déterminer les responsabilités. Mais si on est allé sur la lune, on finira bien par réussir à construire ce métro", sourit David Leisterh.

Dans un registre imagé, lui aussi, Christophe De Beukelaer (Les Engagés) rejette l’option tram. "Moi, j’ai envie de faire de Bruxelles une capitale internationale, et pas un village de campagne. Quand on se lance dans un projet de telle ampleur, ce n’est pas face au premier obstacle qu’on doit faire demi-tour. On est face à un problème budgétaire. C’est le gouvernement qui l’a créé, il doit venir avec des solutions", affirme Christophe De Beukelaer.

A ce titre, ce jeudi, le gouvernement a confirmé qu’il allait demander une rallonge de près de 500 millions d’euros au fonds fédéral Beliris, qui finance les grands projets de Bruxelles en vertu de son statut de capitale.