Bruxelles : et si vous deveniez parrain ou marraine pour un enfant en situation de handicap ?

Famisol vient en aide à plus d’une centaine de familles bruxelloises. Au quotidien, cette association propose un accompagnement de type psychosocial aux enfants en situation de handicap (mental ou moteur) et à leurs proches. " Nous accueillons des parents qui sont souvent en questionnement sur le développement de leur enfant, voire totalement perdus et démunis. Ensemble, au cas par cas, nous essayons de construire un accompagnement adapté aux besoins de l’enfant, à la maison, à l’école ou ailleurs ", explique Jean-Michel Marchal, chargé de communication pour Famisol.

Si l’association dispose d’une équipe de 11 professionnels (éducateurs spécialisés, assistantes sociales, psychologues ou ergothérapeutes), elle a aussi besoin de volontaires réguliers pour encadrer les " Journées Famisol ", des activités de loisir organisées en petits groupes avec plusieurs enfants.

Famisol coordonne aussi une mission de parrainage. Concrètement, un samedi ou un dimanche par mois, vous accueillez un enfant chez vous et vous lui proposez des activités comme jouer à des jeux de société, visiter une exposition interactive, participer à une fête de famille ou vous balader. " Nous encourageons les parrains/marraines à ne pas bousculer tout leur programme pour l’enfant, mais bien de l’inclure dans le mood du week-end, dans la vie familiale habituelle. Puis, parfois, on n’est pas obligé de trop en faire, car les enfants porteurs de déficiences ont souvent des semaines épuisantes dans l’enseignement spécialisé, avec des trajets en bus très longs et des réveils très matinaux. "

>> A voir : Famisol présente le parrainage à BX1

L’objectif principal est donc bien de créer la rencontre et de permettre aux enfants de tisser des liens d’amitié en dehors de leur cadre familial ou de leur école spécialisée. " Ces familles se retrouvent généralement isolées socialement avec des enfants peu souvent invités à des évènements. Le parrainage est donc un soutien moral pour les parents, en leur montrant que leur enfant est attendu quelque part. Ici, les parrains/marraines viennent vraiment à la rencontre des enfants pour qui ils sont, nouent des relations authentiques sans s’arrêter à l’étiquette du handicap et en dehors d’une relation professionnelle, purement médicale ou thérapeutique ", précise Jean-Michel Marchal.

En cela, le parrainage participe pleinement au développement social de l’enfant parrainé. " Avec ce projet, les parents peuvent évidemment souffler un peu, se reposer et ainsi être plus en forme et disponibles pour leur enfant. Mais nous nous centrons aussi et surtout sur le bien-être de l’enfant. Tout au long du processus d’accompagnement Famisol, jusqu’à l’âge adulte, nous essayons de l’outiller au mieux pour qu’il ait au maximum l’occasion d’expérimenter des rencontres, de s’être mouillé dans des cadres familiaux différents, d’avoir appris à se sociabiliser de façon différente. "