Bruxelles et La Louvière retenues pour devenir neutres climat en 2030

Les villes participantes élaboreront un "contrat" (toutefois non contraignant) pour le climat, avec un plan d'investissement. En guise d'amorçage, le programme prévoit 360 millions d'euros sur 2022-23 pour une plateforme de mise en œuvre et des actions de recherche et d'innovation. Les villes profiteront, entre autres avantages, de conseils et d'une assistance sur mesure, de solutions de financement supplémentaires et de la possibilité de s'associer à de grandes actions d'innovation et à des projets pilotes. La mission propose également des possibilités de mise en réseau, d'échange de bonnes pratiques et un soutien pour associer les citoyens.

L'idée est de faire en sorte que ces villes jouent le rôle de pôles d'expérimentation et d'innovation pour permettre à toutes les villes européennes de suivre leur exemple d'ici à 2050, échéance que s'est fixée l'UE pour être neutre en carbone.