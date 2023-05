Bruxelles est la capitale d’Europe de l’Ouest où les loyers sont les plus abordables en 2023

Louer un studio à Bruxelles ? Cela vous coûtera 2,5 fois moins cher qu’à Amsterdam ! Selon la plateforme de comparaison de produits financiers Hellosafe, Bruxelles est d’ailleurs la capitale d’Europe de l’Ouest où les loyers sont les plus abordables en 2023.

Comment expliquer ce phénomène ? Un des premiers éléments de réponse est que les prix des loyers suivent généralement les prix de l’immobilier et qu’acheter un bien à Bruxelles, cela coûte nettement moins cher qu’à Paris ou à Londres, par exemple. "Il y a plusieurs raisons qui expliquent que l’immobilier soit moins cher à Bruxelles", avance Bernard Keppenne, chef économiste chez CBC Banque et Assurance. "D’un côté, Bruxelles est malheureusement moins attractive que d’autres grandes villes européennes. De l’autre, on est aussi sur un marché qui a peut-être plus de maturité, c’est-à-dire que nous n’avons pas eu des grandes phases de spéculation puis de grandes phases de correction." Le marché immobilier à Bruxelles est plutôt stable, légèrement en hausse au fil du temps.

Un deuxième élément qui explique les prix comparativement abordables des loyers bruxellois, c’est la géographie de la Belgique. Comparément à d’autres métropoles européennes, c’est assez facile d’aller travailler à Bruxelles tout en vivant à l’extérieur de la ville. "Les personnes qui ont un plus grand revenu vont avoir tendance à vivre à l’extérieur de la ville pour gagner en qualité de vie", explique Charlotte de Montpellier, membre du département de recherche économique d’ING. "Cet élément géographique a un impact important, parce que cela veut dire que les loyers les plus chers en Belgique vont être en dehors de la ville de Bruxelles. Alors que dans les autres pays européens, ils vont être à l’intérieur de la ville."

Enfin, un troisième élément qui explique ces prix bruxellois plus abordables qu’ailleurs, c’est qu’il y a peu de locataires en Belgique. Énormément d’habitants sont propriétaires de leur bien. "En Belgique, plus de 70% de la population est propriétaire.", rappelle Charlotte de Montpellier. "Cela veut dire que la location de bien n’est qu’une petite part du marché. En général, cela concerne les gens qui n’ont pas les moyens d’acheter un bien et donc ils seront locataires de biens assez petits et peu luxueux, ce qui ne va pas tirer le prix des loyers vers le haut. Ou alors, cela va être des gens qui sont en attente d’acheter leur propre bien, par exemple des jeunes qui voudraient acheter dans le futur. Tout ça finalement, tend à garder des loyers plus faibles qu’autre part car ce ne sont pas des biens qui ont les prestations les plus luxueuses qui existent."

Et qu’en est-il de l’effet 'expatriés locataires au grand budget' ? "Il existe, mais comme dans toutes les grandes capitales européennes", rappelle l’économiste d’ING. Il n’est pas le principal moteur des prix de l’immobilier à Bruxelles. "D’autant plus qu’une grande partie de ces expatriés vivent en dehors de Bruxelles !", continue-t-elle.