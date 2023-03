Bruxelles : Erasme et Saint-Luc dans le classement des 250 meilleurs hôpitaux du monde

Le classement 2023 des 250 meilleurs hôpitaux du monde, réalisé par le magazine américain Newsweek, est paru. Deux établissements bruxellois y figurent : l’hôpital universitaire Erasme, à Anderlecht, classé 146e position ainsi que les cliniques universitaires Saint-Luc à Woluwe-Saint-Lambert, à la 200e place. Ce classement reprend également deux autres hôpitaux belges, basés en Flandre : l’UZ Gent (123e) et, mieux classé et premier hôpital national, l’UZ Leuven (48e).

Sur son site Internet, les cliniques Saint-Luc se réjouissent d’être à nouveau reprises, comme les années précédentes, dans ce prestigieux top 250. "L’évaluation prend en compte : la recommandation d’experts médicaux, l’expérience patient et les indicateurs-clés (sécurité patient, mesures d’hygiène, qualité de la prise en charge)", précisent les cliniques.

Parmi les plus avancées technologiquement

Outre le classement général, Newsweek présente aussi le classement "World’s best smart hospitals", mettant en avant les hôpitaux les plus avancés technologiquement. Saint-Luc apparaît cette fois à 158e position et Erasme à la 165e. Sont reconnues leurs avances en matière d’intelligence artificielle, d’imagerie digitale, de télémédecine ou encore de robotique médicale.

Saint-Luc apparaît également à trois reprises dans le classement des "World’s Best Specialized Hospitals", le classement des hôpitaux les plus spécialisés. "Les trois spécialités mises à l’honneur sont : la pneumologie (71e), la gastro-entérologie (115e) et l’oncologie. Pour cette dernière spécialité", se félicite Saint-Luc, "nous sommes le seul hôpital belge présent dans le classement (298e place sur 300)" avec l’Institut Roi Albert II de cancérologie et hématologie.

Erasme se retrouve pour sa part à la 90e place du classement des hôpitaux les plus spécialisés en gastro-entérologie.