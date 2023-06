Bruxelles Environnement et l’asbl Worms organisent 7 Compost Days du 4 au 10 juin

Ces derniers temps, on a entendu pas mal de monde se plaindre de l’arrivée des sacs orange. Alors, pour vous aider, pour vous motiver et pour assurer une transition en toute sérénité, il y a les Compost Days !

C’est une initiative de Bruxelles Environnement et de l’asbl Worms qui vous aident à mieux comprendre le principe du compostage. Une 5e édition qui s’étend dorénavant sur 7 jours et non plus une seule journée.

Au menu: formations gratuites, coaching, micro-marché, journée festive et réponses à toutes les questions que les Bruxellois pourraient se poser sur le compostage…