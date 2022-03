Bruxelles Environnement dépose une demande de permis pour le parc du quartier Heyvaert

Bruxelles-Environnement a déposé une demande de permis d'urbanisme pour aménager la première partie du futur parc de la Sennette, dans le quartier Heyvaert, situé à cheval sur les communes d'Anderlecht, de Molenbeek-Saint-Jean, et la Ville de Bruxelles.

Les travaux d'aménagement devraient démarrer en 2024, selon le cabinet du ministre de l'Environnement et de la Transition climatique, Alain Maron( Ecolo), à l'initiative du projet, comme le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS)

Situé à deux pas de la porte de Ninove et du canal, le quartier Heyvaert, particulièrement dense, accueillera un nouvel espace vert d'1,8 ha, à la place d'anciens bâtiments industriels. Celui-ci s'implantera sur le tracé de l'ancien lit de la Petite Senne.

Conçu par le bureau d'architectes Okra dans le cadre du Contrat de rénovation urbaine n°05 « Heyvaert - Poincaré », le projet reliera par une promenade verte le parc de la Rosée, la porte de Ninove et les Abattoirs d'Anderlecht. A mi-parcours, un nouvel espace vert sera aménagé avec une vaste esplanade plantée du côté de la rue Heyvaert, comme lieu de rencontre dans ce quartier qui compte très peu d'espaces publics.

Cette esplanade sera prolongée par un jardin plus intimiste, une sorte de micro-forêt où le promeneur sera invité à observer la faune et la flore urbaines. Pour assurer la fraicheur en été, des zones humides et un jardin d'ombre seront aménagés à divers endroits du parc.

Enfin, plusieurs murs et façades aveugles seront végétalisés avec des plantes grimpantes, tant dans le parc que dans le quartier afin d'y amener plus de verdure et de fraicheur.

Le projet a été conçu en concertation avec les riverains. L'acquisition des terrains nécessaire à la réalisation du parc a été conclue par Beliris et les communes d'Anderlecht et de Molenbeek-Saint-Jean, dans le cadre du Contrat de rénovation urbaine.