Bruxelles en fête : le Festival Cassandra à La Monnaie et la première bougie du Baixu

Au cœur de Tours et Taxi, le Baixu offre une scène diversifiée au travers de sa centaine de concerts par an, dont les artistes vont du jazz à la musique classique.

Ce samedi 16 et dimanche 17 septembre, le Baixu vous invite à célébrer l’anniversaire de ce lieu très intime au travers de divers concerts et spectacles. La compagnie Artichoke présentera son spectacle jeune public Schubert est amoureux, Bernard Froccoulle proposera un dialogue entre peinture et musique, et enfin le quatuor Akhtamar présentera leur nouveau disque Enluminures.