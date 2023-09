Bruxelles en communion avec Fred Again.. pour son passage à l’ING Arena

Un live qui a tenu toutes ses promesses malgré quelques longueurs peu nécessaires sur certaines intros, un avis partagé avec du public à la sortie du concert.

Parlons-en de ce public d’ailleurs. Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas vu une telle communion entre l’artiste, ses titres et la foule au grand complet jusqu’au dernier gradin. Une même énergie se dégageait de toute la salle, toute une communauté, majoritairement faite de 25-35 ans à l’image de l’artiste s’est mise au même rythme d’une danse soutenue qui s’est encore amplifiée sur la deuxième partie de concert. Cela au son de titres comme « Pull me Out of This », une étonnante reprise de « A New Error » de Moderat avec la voix de Frank Ocean ou « Smile on My Face » avec la voix d’070 Shake. Des visages qui n’ont jamais perdu leur sourire, voilà comment on pourrait résumer ce moment offert par Fred Again. Un concert qui s’est terminé par un chant à l’unisson de « Billie (loving arms) » qui s’est prolongé jusque dans les couloirs de sortie de la salle. Un public qui avait donc l'air d'en vouloir... Encore.