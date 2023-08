Bruxelles disposera d’un poète urbain en 2024

Bruxelles aura un poète urbain l’an prochain, a indiqué le ministre bruxellois en charge notamment des Finances et de l’Image de Bruxelles, Sven Gatz (Open Vld), en réponse à une question écrite de la députée régionale Lotte Stoops (Goen).

"La poésie urbaine pourrait jouer un beau rôle pour positionner Bruxelles sur la carte en tant que ville culturelle dynamique", a commenté Mme Stoops. En mars, dernier, il avait déjà été annoncé qu’un collectif de poètes urbains pourrait jouer un rôle important dans ce sens et que des discussions exploratoires avaient lieu avec des organisations de la société civile, dont l’équipe en charge de la préparation de la candidature de Bruxelles, en tant que capitale européenne de la culture en 2030.

En réponse à une récente question écrite de Lotte Stoops, le ministre Gatz a confirmé que Bruxelles aurait bien un collectif de poètes urbains. "Dans les semaines à venir, nous travaillerons à l’élaboration d’une charte qui comprendra les modalités générales de la densification de la ville. Cela se fera évidemment en concertation avec des experts. Bruxelles 2030 sera également responsable de la composition du jury. Le lauréat serait annoncé à la fin de l’année 2023 pour que le poète urbain puisse démarrer au début de l’année 2024", a précisé Sven Gatz.

Pour que la poésie urbaine soit aussi bruxelloise que possible, la députée Groen préconise "d’embrasser le multilinguisme typiquement bruxellois et de donner aux poètes urbains un contenu large et pluridisciplinaire. Les poètes urbains offrent une excellente occasion de travailler de manière ludique sur les compétences linguistiques et de partir à la découverte avec les enfants et les personnes pratiquant d’autres langues".