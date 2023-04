Bruxelles : deux jours gratuits de contrôle technique et formation pour motards ce week-end

Afin de sensibiliser les motards Bruxelles Mobilité organise un évènement gratuit le week-end des 15 et 16 avril, le Brussels motorbike et scooter days, entièrement axé sur la sécurité routière des conducteurs de motos et scooters à Bruxelles.

Au programme, des formations pratiques par des moniteurs professionnels et la possibilité de faire passer à votre moto un check-up technique. Le programme complet est à découvrir sur le site de Brussels Mobilité.

Les deux roues sont l’un des modes de déplacement qui compte le plus d’accidents : 20% des tués et blessés graves sur nos routes sont des conducteurs de deux-roues motorisés rappelle Bruxelles Mobilité dans son dernier communiqué. Bruxelles Mobilité fait le point sur la nouvelle obligation de contrôle technique pour les motards et organise ces 15 et 16 avril deux jours de check-up technique et formations pour les conducteurs.