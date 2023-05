Bruxelles : des "Safe Places" pour accueillir les victimes de harcèlement de rue, l’idée est-elle à reproduire dans tout le pays ?

Belinda, une auditrice de Braives, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je suis en colère. On est en train de pallier un manque crucial de moyen pour les services publics, dont les policiers, en utilisant des citoyens. Il n'y a pas besoin d’une étiquette pour être humain et aider des victimes de harcèlement. Ça ne me semble pas nécessaire : lorsqu’on voit une personne en danger dans la rue, notre rôle est de l’aider et d’appeler la police. J’estime qu’il faut engager bien plus de policiers. Il va y avoir des justiciers partout en rue."