Bruxelles : des policiers au siège du Parti populaire européen (PPE)

Le siège du PPE, le Parti populaire européen, au centre-ville de Bruxelles, a reçu mardi la visite de la police, a indiqué le parti. Dans un bref communiqué publié sur son site, le PPE annonce que des agents "des autorités policières belges et allemandes" sont descendus dans les bureaux, dans le cadre d'une "enquête en cours en Thuringe", un land du centre de l'Allemagne.

Le PPE regroupe essentiellement des formations de droite et centre-droit, et conservatrices chrétiennes. En Belgique, il est représenté par le CD&V, Les Engagés et le CSP. Le parti indique "coopérer en pleine transparence avec les autorités impliquées, en fournissant toutes les informations et documents pertinents", mais précise qu'il ne donnera pas davantage de commentaires sur une enquête en cours.

Selon l'agence de presse néerlandaise ANP, un collaborateur du parti, qui aurait une position importante, serait suspecté de corruption dans le cadre de la précédente campagne électorale. La même agence indique, sur base de sources proches du PPE, que cette affaire n'est pas liée aux soupçons de corruption qui tournent autour du Parlement européen, où le PPE constitue le plus grand groupe parlementaire en nombre de sièges.