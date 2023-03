Bruxelles : des personnes refoulées par la police avant d'accéder à un bâtiment squatté avenue de Stalingrad

Plusieurs personnes qui participaient à la manifestation pour le droit au logement, dimanche après-midi à Bruxelles, sont entrées dans un bâtiment inoccupé situé avenue de Stalingrad, au numéro 5. Un peu plus tard, d'autres participants ont tenté d'entrer à leur tour dans le bâtiment. La police est alors intervenue pour les refouler. Quatre personnes ont été arrêtées, deux administrativement et deux judiciairement.

Un cortège d'environ 500 personnes s'est élancé, dimanche vers 15h30, de la station Comte de Flandre vers la place du Jeu de Balle à Bruxelles, dans le cadre du "Housing Action Day" en Europe.

Les participants ont manifesté pour un meilleur accès au logement, via une réduction des loyers mais aussi via une lutte contre les logements vides. Lorsque le cortège est arrivé à proximité de la place Rouppe, plusieurs participants sont entrés dans un bâtiment inoccupé situé à proximité, avenue de Stalingrad au numéro 5. "Vers 17h15, plus de 60 policiers ont investi violemment le bâtiment, malgré l'absence d'un ordre d'expulsion. Quatre personnes ont été arrêtées et plusieurs autres ont été blessées", a déclaré le collectif "Stop à la crise de l'accueil".

Selon la police, certains participants à la manifestation sont entrés dans ce bâtiment et ont simplement reçu l'ordre de le quitter. Mais ensuite, dès que le cortège est arrivé à la place du Jeu de Balle, d'autres ont tenté d'y revenir. "Plusieurs dizaines de personnes ont quitté les lieux avec l'intention de retourner vers l'avenue de Stalingrad. Pour empêcher cela, un peu avant 18h, plusieurs refoulements ont été effectués et quatre arrestations ont eu lieu, deux administratives et deux judiciaires", a expliqué Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.