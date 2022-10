Bruxelles : des panneaux blancs et verts pour flâner à vélo

Le promeneur attentif a déjà commencé à les découvrir, mais, d’ici la fin du mois, ils seront partout : les panneaux des points-noeuds débarquent dans la Région.

Les points nœuds, ce sont des petits panneaux blancs avec des chiffres verts. Ils permettent de créer des itinéraires vélos sur des routes agréables. Un point vous dirige vers un autre, un peu comme un jeu de piste géant.

Le système est né il y a près de 30 ans dans le Limbourg, il s’est ensuite développé pour couvrir toute la Flandre, les Pays Bas, et une partie de la Wallonie. Par contre, Bruxelles avait été, jusqu’à présent, oubliée.

Il y a deux ans, un groupe avec à sa tête Tanguy De Lestré a lancé le projet pour que la capitale soit également dotée de ce système. Le réseau se veut avant tout récréatif, le but n’est pas d’aller rapidement d’un point à un autre comme on se rend au travail, mais bien de flâner, en s’arrêtant à des points d’intérêt et de belles vues, qu’il s’agisse de panoramas ou de façades Art Nouveau. A priori, il est donc plutôt destiné aux touristes en quête de beaux coins et de belles balades bruxelloises, histoire de leur donner envie de découvrir des lieux moins connus, hors du centre-ville et de l’atomium… Mais rien n’interdit de jouer au touriste dans sa propre ville.

Au total Bruxelles comptera 65 points nœuds répartis sur toute la Région. De quoi faire 220 kilomètres de balade. L’installation des 2200 panneaux devrait être terminée d’ici fin octobre. Pour découvrir le réseau, rendez-vous sur bikenode.brussels.