Bruxelles : des fleurs en libre-service dans deux cimetières

Des champs de fleurs où vous êtes invités à couper vous-même de quoi composer un joli bouquet, vous connaissez. Mais des cimetières qui offrent la même possibilité, c’est nettement plus rare. Il y a un exemple en Brabant Wallon, à Beauvechain. Et, depuis la semaine dernière, la Ville de Bruxelles fait de même. Les cimetières de Laeken et de Bruxelles vous offrent la possibilité de couper des fleurs fraîches pour les déposer sur les tombes de vos chers disparus. Mieux même : c’est gratuit ! Les auteurs de cette initiative espèrent pouvoir compter sur votre civisme pour ne pas en abuser.

Dans le cimetière de Laeken, c’est une parcelle d’une centaine de mètres carrés qui a été plantée. La parcelle est divisée en cadres de béton, d’un mètre sur deux, enfoncés dans la terre. Dans quelques années, ces cadres accueilleront des cercueils. Mais, pour l’instant, ils servent plutôt de cadre à des fleurs, qui commencent à s’y épanouir. " Au printemps, explique Philippe De Block, responsable de la gestion des quatre cimetières de la Ville, nous avons eu des fleurs à bulbe. Pour l’instant, ce sont les vivaces qui s’y épanouissent. Comme nous les avons plantées cet hiver, elles ne donnent pas encore leur maximum. Pour ça, il faudra revenir l’an prochain. "

L’initiative répond à un double objectif : promouvoir la biodiversité. Et lutter contre les fleurs en plastique, qui seront bientôt interdites dans les cimetières bruxellois. Parce qu’elles vieillissent mal et terminent leur vie en déchets difficilement recyclables. Reste un doute : si tout le monde peut venir cueillir gratuitement des fleurs, il n’y a pas de risque d’abus ? "Non, répond Zoubida Jellab, échevine des espaces verts de la Ville. Nous avons toujours des gardiens dans les cimetières. Et nous faisons confiance aux gens. Je ne crois pas qu’ils vont entrer dans le cimetière pour venir faire un bouquet, histoire de déclarer leur flamme à leur bien-aimé ou bien-aimée. Ce serait vraiment étrange. "

A première vue, la plupart des cadres semble surtout accueillir des jeunes plantes vertes, et le nombre de fleurs semble plutôt réduit. Pas de quoi fleurir tout le cimetière ? "Regardez mieux, réplique Philippe De Block. Rien que dans les salvia, je vois une cinquantaine de fleurs. Si on va dans les achillées, chaque plant porte six ombelles. Il y en aura pour tout le monde !"