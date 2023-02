Bruxelles : des familles demandent plus de sécurité sur le chemin de l’école aux autorités

Ce matin, un groupe d’enfants et de parents a symboliquement mené une action baptisée "ça tourne au carrefour" au croisement de l’avenue Notre-Dame, des rues du Tilleul, Richard Vandevelde et de la chaussée de Haecht, à Evere. Objectif : attirer l’attention sur la dangerosité de ce carrefour situé à moins de 100 mètres d’une école.

En décembre dernier, un enfant de 10 ans s’est fait renverser par un automobiliste alors qu’il traversait la chaussée de Haecht au feu piéton vert ; depuis, les parents ne décolèrent pas.

Ils ont donc décidé d’enfiler leurs chasubles réfléchissantes et de traverser en groupe, avec leurs enfants, durant une trentaine de minutes et sans bloquer la circulation, l’ensemble des passages piétons du carrefour (6 au total).

Ils espèrent ainsi rendre visible la présence d’usagers vulnérables et attirer l’attention des autorités de la Région de Bruxelles-Capitale, de la commune de Schaerbeek et de la commune d’Evere (les trois entités se partageant la gestion de ce carrefour) sur le caractère accidentogène du carrefour, c’est ce qu’explique Alexandre Lardeur, l’un des parents à l’initiative de cette action :

" Lorsqu’on a dix ans, on doit pouvoir se rendre à l’école seul, de manière sécurisée. Nous voulons attirer l’attention sur le fait qu’il existe toujours à Bruxelles, à proximité d’une école, des carrefours avec de multiples doubles voies et des endroits qui sont exclusivement dédiés au trafic automobile où l’on pourrait avoir de réels aménagements pour les piétons et pour que les enfants puissent se rendre en toute sécurité à l’école".

Les parents demandent donc des solutions structurelles de sécurité et d’aménagement mais aussi un véritable partage de l’espace. Ceux-ci estiment en effet que les aménagements actuels privilégient les automobilistes au détriment des autres usagers, or, une écrasante majorité des enfants de l’école voisine (73%) s’y rendraient à pied, à vélo ou via les transports en commun.

"