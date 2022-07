Bruxelles : des dizaines de demandeurs d’asile se retrouvent à la rue, le manque de places d’accueil pointer du doigt

Au centre d’inscription des candidats à l’asile à Bruxelles, le Petit Château, la situation est de plus en plus tendue. Des dizaines, voire des centaines de demandeurs d’asile attendent depuis des jours une place d’accueil. Mais l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) est débordée et des dizaines de personnes se retrouvent à la rue, parfois des familles avec enfants.