Bruxelles : des danseurs de hip-hop s’affrontent dans la rue tous les mercredis soir de l’été

Un grand tapis en mousse qui fait office de scène et les escaliers du Monts des Arts comme gradins : le décor du Detours Festival est posé. Tous les mercredis soir de l’été des danseurs s’affrontent devant la foule, au son de musiques hip-hop.

"Le but est de fédérer parce qu’on a tendance à penser que la danse hip-hop n’est qu’une, alors qu’ici on met en avant chaque semaine des styles de danse très spécifiques", explique Milan Emmanuel, organisateur. "Le but est de ramener des danseurs très pointus dans ces styles à performer dans la rue face au public. C’est quelque chose qui n’est pas courant car même si on dit que ce sont des danses de rues, on ne les voit pas beaucoup dans la rue."

Ce 9 août, les dix danseurs participants s’affrontent sur des mouvements de tricks. Wassim Zohmed est l’un des finalistes de la battle : "le tricks, c’est un art marital acrobatique où on mélange plusieurs arts martiaux : kung-fu, karaté, capoeira. Le but est que nos mouvements acrobatiques soient les plus beaux et les plus difficiles possibles."

Ce soir, le gagnant désigné par le public repartira avec un lot de 300 euros. "C’est bon enfant ! ", relate Wassim Zohmed. " Mais ça reste quand même une compétition donc on est là pour gagner et rien d’autre."

Le 23 septembre, les meilleurs danseurs s’affronteront sur la scène du Théâtre national pour une battle finale de prestige.