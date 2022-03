Bruxelles : des collectifs de sans-papiers s’unissent pour monter un campement sur l’espace public

Des sans-papiers, issus de divers collectifs, lancent une nouvelle occupation de l’espace public. Ce jeudi après-midi, ils ont planté des tentes dans le parc de la Porte de Ninove à Molenbeek. La police est sur place mais tout se passe dans le calme jusqu’ici.

Leur projet ? Organiser un "camp d’action" temporaire pour se rendre visibles et surtout rendre visibles leurs demandes : une régularisation sur base de vrais critères, donc en finir avec ce large pouvoir discrétionnaire de l’Office des Étrangers. Et à défaut, obtenir des droits minimums pour pouvoir vivre dignement : droits au logement, à la santé, de travailler.

Droit au logement

A l’initiative de l’action, il y a d’abord le collectif zone neutre qui occupait jusqu’ici l’ancien siège de la KBC à l’avenue du Port. Il faut dire que la convention d’occupation précaire qui le lie au site prend fin aujourd’hui. Ce collectif est rejoint par d’autres, notamment les sans-papiers du Béguinage qui ont dû quitter l’Église à la fin février, de même que par La voix des sans-papiers Bruxelles et d’autres collectifs qui mènent des occupations précaires et qui risquent aussi de se retrouver à la rue en cette fin de l’hiver.

"Pour tous les sans-papiers, la situation du logement devient critique", témoigne Assia, qui vit à Bruxelles sans titre de séjour. "Aujourd’hui, on n’arrive même plus à louer un logement, notamment en raison du bail qui doit être enregistré et des fiches de salaires que demandent les propriétaires. Ça devient vraiment difficile".