Bruxelles : des apprentis informaticiens à la piscine pour un mois

Pour rentrer dans l’école d’informatique "Campus 19", passage obligé à la piscine pendant un mois !

Pas de panique, il n’y aura pas de maillot ou de bonnet de bain à enfiler. "La piscine, c’est une immersion qui dure quatre semaines durant laquelle 150 personnes vont apprendre à coder", explique Stephan Salberter, directeur du Campus 19. Le nom de "piscine" vient donc du fait que les étudiants sont "mis dans le bain" dès les sélections et goûtent à la pédagogie active et par projets en autonomie de l’école. "Chaque jour, les étudiants reçoivent un challenge différent à réaliser. De notre côté, on va regarder leur progression et on sélectionnera au final ceux et celles qui ont le mieux progressé. Pendant un mois, ils vont donc déjà apprendre à coder, mais ils vont surtout apprendre à collaborer entre eux puisque ça n’est pas une compétition, il n’y a pas de quota. S’ils sont tous bons, ils seront tous sélectionnés."

Aucun diplôme n’est requis pour postuler au campus 19, pas même celui d’école secondaire. La formation est également complètement gratuite : l’école existe grâce au mécénat d’entreprises à ancrage belge comme Belfius, Deloitte, Proximus ou encore SD Worx. La formation du Campus 19 existe depuis 5 ans et a permis la mise à l’emploi de 203 diplômés.

Dans les couloirs de l’école, un étudiant s’arrête quelques instants pour nous expliquer son parcours : "Je suis allé à l’université mais ce n’était pas fait pour moi. J’ai arrêté de me prendre la tête et j’ai travaillé en cuisine pendant deux ans. Quand j’ai entendu parler du Campus 19, j’ai tout de suite été intéressé par le fait qu’il n’y ait pas de professeurs, pas de séance de cours et j’ai voulu tenter l’expérience".

Le Campus 19 est la succursale de l’Ecole 42, un projet similaire qui a démarré en 2013 à Paris. Aujourd’hui le "Réseau 42" compte 44 écoles dans 26 pays différents.