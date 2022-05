Bruxelles dégage 17 millions pour son système de soins

Le gouvernement bruxellois devrait adopter ce jeudi un texte qui renforce la première ligne de soins sur le territoire régional. 17 millions d’euros y seront affectés au cours des deux prochaines années (à savoir 7,5 millions en 2023 et 10 millions en 2024), écrit mercredi le quotidien La Libre. "Les budgets seront essentiellement consacrés à du personnel supplémentaire", a commenté le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron dans La Libre. L’objectif poursuivi est de "mieux coordonner les acteurs de la santé et de rapprocher du système de soins ceux qui en sont le plus éloignés".