Bruxelles : de mystérieuses fresques dévoilées à l’occasion d’un chantier sur la rue Neuve

"Celio", avec un astérisque, écrit en grand sur la porte d’entrée. C’est le dernier élément rappelant l’existence du magasin de prêt-à-porter pour hommes, l’un des symboles internationaux de la "fast fashion". Car derrière l’accès principal, lorsque nous pénétrons, aucun jean, aucune chemise, aucun bob, aucun pull… Que des murs à nu : le numéro 20 de la rue Neuve est en chantier. Il offre cependant un spectacle si pas saisissant, en tout cas interpellant.

De part et d’autre, des fresques s’exposent aux regards. Elles sont une dizaine, la plupart d’inspiration bruegelienne et assez bien conservées malgré leur pâleur. La première, sur la droite, a pour décor une cuisine où plusieurs personnes en habits d’époque préparent ce qui semble être un grand repas. Un proverbe, en rouge et noir, est clairement lisible mais incomplet, rattrapé par la brique et le ciment : "Ne fais pas de ton four un bonnet, ni de ton…" (ni de ton ventre un jardinet, ndlr).