Bruxelles : de lourdes peines dans un vaste dossier de trafic d’êtres humains

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a prononcé, mercredi, des peines allant jusqu’à 12 ans de prison, des amendes allant jusqu’à 168.000 euros et des confiscations pour un montant total de plus d’un million et demi d’euros, dans un vaste dossier de trafic d’être humains. Une filière d’acheminement illégal de migrants depuis l’Irak vers l’Europe avait été démantelée en 2019. Parmi les 18 prévenus, 17 ont été condamnés.

Le tribunal a tenu compte, dans la détermination des sanctions, du "mépris affiché par les prévenus pour les migrants, et plus particulièrement leur propre communauté". Il a souligné que ceux-ci ont "utilisé leur privilège acquis – des droits et libertés offerts par la société belge ou l’Union européenne – afin d’organiser, pour leurs seuls intérêts financiers, une exploitation commerciale de la misère de leur pays d’origine au détriment de toute solidarité".