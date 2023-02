Bruxelles : davantage de prêts Proxi en 2022, pour un total moindre

Le "prêt Proxi" mis en place à Bruxelles a vu sa popularité augmenter en 2022, selon un nouveau bilan transmis mardi par finance&invest.brussels, la société régionale d'investissement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Cinquante-sept entreprises ont été soutenues en 2022 par des prêts Proxi, pour 43 en 2021. Le nombre de prêteurs a également augmenté, passant de 618 (2021) à 766 (2022), mais pour des montants moindres: le total prêté via cet outil en 2022, soit 2,2 millions d'euros, a en effet baissé par rapport à l'année précédente (2,4 millions).

Davantage de prêteurs et de bénéficiaires, donc, mais pour de plus petits montants. Les mises varient fortement, avec une moyenne de 5.000 euros par prêteur, renseigne finance&invest.brussels. Plus d'un quart des bénéficiaires relève du commerce (de gros et de détail).

Depuis le lancement du prêt Proxi en octobre 2020, 110 entreprises bruxelloises en ont fait usage, soutenues par 1.588 prêteurs pour un total de "plus de 5,1 millions d'euros". Ce prêt permet aux proches, amis et simples citoyens de financer avec leur épargne des PME ou indépendants dont l'activité est basée à Bruxelles, en échange d'un avantage fiscal.