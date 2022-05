Bruxelles : contrôles de vitesse pour les trottinettes et les vélos sur le piétonnier

Depuis une semaine, la Police a renfoncé ses contrôles de vitesse des trottinettes et des vélos qui se déplacent sur le piétonnier dans le centre de Bruxelles. Cette zone dévolue aux piétons est aussi ouverte aux moyens de transport doux tant qu’ils limitent leur vitesse à 6kmh. Si la majorité des cyclistes et des trottinettes ne posent aucun problème, les riverains et la commune ont tout de même constaté une hausse des incivilités dernièrement, d’où un renforcement des contrôles. "Nous avons déjà verbalisé plus de 400 personnes en une semaine", explique David Stevens de la brigade cycliste de la zone de Police de Bruxelles-Capitale-Ixelles. "Notre rôle est aussi de rappeler aux usagers que les piétons sont les rois et les reines sur le piétonnier. Trottinettes et cyclistes peuvent aussi y venir mais ce sont des invités et le piéton est l’usager faible dans ce cas-ci".

Rouler au pas

Les trottinettes, vélos et autres engins ont le droit de se déplacer au pas. En théorie, c’est 6 km/h. Même si les policiers sanctionnent plus les comportements à risque que la vitesse en elle-même, "On vise tous les conducteurs qui n’adaptent pas leur vitesse. Si quelqu’un roule un peu plus vite mais qui ne met personne en danger, on est tolérant". Un simple rappel à l’ordre suffira alors. "Mais si la personne met les autres en danger en slalomant entre les passants à vive allure par exemple, alors on verbalise".

Je roule défensif et j’adapte ma vitesse

Et l’amende est salée. "C’est une infraction de troisième degré. Donc 174 euros", précise David Stevens.

Si certains auront vite fait de stigmatiser les cyclistes et fans de trottinettes, David Stevens rappelle tout de même que l’immense majorité d’entre eux respectent les autres usagers et ne posent pas de problème. "Je suis moi-même policier à vélo depuis de nombreuses années à Bruxelles, je roule des milliers de kilomètres depuis que la zone piétonne a été installée en 2015,", confie-t-il. "Je n’ai jamais eu de problème, parce que je suis courtois, je roule défensif et j’adapte ma vitesse. Des règles de base très simples à adopter". Un rappel nécessaire dans une ville où les moyens de déplacement doux tels que le vélo ou la trottinette connaissent une forte progression depuis quelques années.