Bruxelles : confrontée à des tensions croissantes, l’association Dune reste fermée une semaine

A Saint-Gilles, en région bruxelloise, l’association "Dune" a été contrainte de fermer exceptionnellement ses services, durant une semaine. Dune est un lieu d’accueil de première ligne pour les personnes toxicomanes en grande précarité. Le public peut venir s’y poser, en toute sécurité. Il peut aussi y voir une équipe médicale et des assistants sociaux. Ces derniers temps, l’équipe a été confrontée à des tensions grandissantes.

"Ce qu’on constate depuis plusieurs années et qui tend à se multiplier, ce sont des situations de tensions et de violences au sein de notre public, lors de notre accueil en soirée. Elles menacent l’intégrité de notre équipe. C’est une décision prise collectivement et à contrecœur. En plus de menacer l’intégrité des travailleurs, ces situations entravent l’exercice d’un travail social de qualité" explique Charlotte Bonbled, chargée de communication de l’association.

Une situation que Dune explique par un public de plus en plus nombreux et de plus en plus précarisé. "On a de plus en plus de demandes et de personnes qui se présentent le soir devant notre porte. Et puis c’est aussi la complexification des demandes. On a des personnes qui cumulent toute une série de problématiques, notamment en santé mentale. Fatalement, notre équipe est confrontée à une file entrante de plus en plus grande et n’est plus en mesure s’assurer son travail et un travail de qualité", poursuit la chargée de communication.

Le répit durera une semaine: l’association rouvrira ce mercredi 2 mai. Durant la fermeture, l'équipe a réfléchi à des pistes pour plus de sérénité. Momentanément, l’accueil de soirée se tiendra 4 fois par semaine (au lieu de 5 jusqu’ici) afin de renforcer l’équipe ces soirs-là.