Bruxelles comme on ne l'a jamais vue à l'écran dans la série belge "Pandore"

Depuis deux semaines, la nouvelle série belge Pandore est diffusée tous les dimanches à 20h50 sur La Une et Auvio. On y découvre notre capitale comme rarement on l'a vue à l'écran. Quelle est l'importance de Bruxelles dans Pandore ? Réponse dans cette vidéo making-of !

Les créatrices Anne Coesens, Vania Leturcq et Savina Dellicour racontent comment l'idée d'intégrer Bruxelles dans la série est née. Le tournage dans des lieux emblématiques du pays, tels que le Parlement ou le Palais de justice, est également évoqué. Elles font aussi le lien entre d'un côté ; la ville, sa beauté et son chaos légendaire, et de l'autre ; les personnages qui ont une part sombre mais aussi de vraies fulgurances.