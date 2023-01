La manifestation des pompiers à Bruxelles est toujours en cours. En plus de cet évènement, les tunnels Madou et Arts-Loi sont fermés dans les deux sens. les tunnels Cinquantenaire et Loi sont fermés en direction du centre. Le carrefour des Arts avec la rue de la loi est maintenant complétement bloqué.

Il y a de gros embarras dans le centre de Bruxelles principalement rue de la loi et sur la petite ceinture.

Les embarras sont possibles jusqu'à midi.