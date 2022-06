Bruxelles célèbre la fête de la Communauté flamande pendant deux jours

Après un arrêt forcé en raison de la crise sanitaire, la capitale célébrera cette année largement la fête de la Communauté flamande le dimanche 10 et le lundi 11 juillet. Le 10 juillet, l'événement Vlaanderen Feest, Brussel Danst animera un certain nombre de quartiers bruxellois, et le 11 juillet, la fête se poursuivra notamment avec un concert de Raymond van het Groenewoud.

Au programme de Vlaanderen Feest, Brussel Danst: promenades guidées et tours à vélo à travers Bruxelles, le Bene Bene 100 de Radio 2 depuis un studio sur la Grand-Place et des concerts pour jeunes et moins jeunes.

Le premier jour des festivités, l'initiative "Zicht op Zuid" mettra les communes d'Anderlecht, Forest et Saint-Gilles à l'honneur. Les visiteurs pourront découvrir les communes à travers des promenades à pied et à vélo, des visites guidées du musée WIELS, des performances pop-up de Park Poétik et une fête dans la piscine extérieure FLOW.

La célébration du 11 juillet, lundi, a lieu, comme toujours, dans le centre-ville. Sur la place De Brouckère, on retrouvera le Roller Skate Jam. Radio 2 animera la Grand-Place avant le concert de Raymond van het Groenewoud accompagné par les musiciens de l'orchestre symphonique du Brussels Philharmonic à partir de 20h30.