Bruxelles : ce week-end on danse sous le ring, découverte d’un festival de musique électronique atypique

A l’initiative de ce Festival on retrouve l’équipe du Fuse. Ce club qui a ouvert ses portes en 1994, à deux pas de la Place du jeu de balle est considéré comme l’un des clubs les plus importants de la ville pour la musique électronique. Il accueille régulièrement des DJ de renommée et a permis à une génération de DJ belges de s’imposer sur la scène internationale. Le club fut a connu son succès originel grâce au succès planétaire de la New Beat, un genre de musique électronique qui a émergé dans les années 1980 en Belgique.

Vincent Schmitt, en charge du marketing du festival raconte : "Pour un club, c'est un risque supplémentaire de ce lancer dans l'organisation d'un festival, mais on le fait avant tout par passion. Pour nous c'est aussi l'occasion de sortir de notre zone de confort, c'est un clalenge. Ce Festival nous permet de proposer une autre expérience à notre public, de pouvoir montrer une palette de musique plus large que ce que nous offrons en club".

Le Fuse a accueilli tout au long de son histoire de nombreux DJ et artistes de musique électronique de renommée mondiale. Il a été fréquenté par des artistes tels que : des habitués Dave Clarke et Laurent Garnier mais aussi Daft Punk, Aphex Twin et Autechre, sans compter 2 Many DJs, Justice, Björk, Surgeon, Paula Temple, Helena Hauff, Paula Temple ou Charlotte De Witte.

Après une première édition en 2022, ce nouveau festival Crossroads (XRDS) accueille, cette année, une quarantaine d’artistes internationaux et émergents. Avec entre autres, la DJ berlinoise Ellen Alien, Dax J, Superski ou encore Bjarki pour faire danser les amateurs de house et de techno et ce, dans une architecture brutaliste et verdoyante.