Bruxelles Capitale – Vie et mort d’une radio de proximité

En radio, l’émission du matin, la matinale comme on l’appelle, fait partie des programmes les plus écoutés de la journée. Sur Bxl Capitale, ce rendez-vous stratégique est confié dès le début à un homme d’expérience : Jean-Pierre Hautier.

L’information occupe une place importante sur Bxl Capitale : sont diffusés sur antenne les éditions principales du Journal Parlé mais aussi et surtout les bulletins d’informations régionales pris en charge par la rédaction bruxelloise, matin, midi et soir. Une rédaction composée de jeunes journalistes, chapeautée par quelques personnalités plus expérimentées telles que Thierry Demeulenaere, Roland Bruneel et la rédactrice en chef Jacqueline Simon.

A ses débuts, Bxl Capitale diffuse principalement de la musique ponctuée par des bulletins d’information, sur le modèle 'Music and News' si cher à Claude Delacroix, mentor de la station bruxelloise. Au fur et à mesure, des émissions de contenu, des jeux, des divertissements, des entretiens et des interviews longs formats… font leur apparition sur antenne.