Bruxelles capitale mondiale du BMX Freestyle en juillet : "un événement jamais vu chez nous"

Ce n'est pas tous les jours que Bruxelles peut se targuer d'accueillir un événement mondial dans un sport. Ce sera bien le cas au tournant du mois de juin et de juillet. Le parc Josaphat, à Schaerbeek, sera le théâtre des Urban Sessions, un festival qui rassemblera plusieurs disciplines en sport extrême, avec au premier rang le BMX Freestyle. Cette discipline est présente au programme des Jeux Olympiques depuis Tokyo 2020 et pour la première fois, une manche de la Coupe du monde sera disputée en Belgique. "C'est un défi en soi", reconnait Matthieu Gheysen, qui organise l'événement, "car c'est une grande première. C'est le plus grand événement de sport urbain jamais organisé chez nous. C'est important de pouvoir associer le BMX freestyle à d'autres disciplines comme le breakdance, le BMX flat, le parkour, le skate. C'est un événement qui se veut très large au plan sportif pour faire une véritable fête à ces sports extrêmes."

Les meilleurs et meilleures du monde du BMX Freestyle seront donc présents dans la Cité des ânes. "Comme il s'agit d'une manche de Coupe du monde, les plus grands se doivent d'être là pour engranger des points et ils ont déjà tous confirmé leur présence", assure Gheysen. Les soeurs Serna, le champion olympique Logan Martin, le récent vainqueur du FISE Montpellier Rim Nakamura, le casse-cou Kevin Peraza seront toutes et tous au départ.