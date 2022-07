L’étude de ces âges de formation permet de mieux saisir, entre autres aspects, le développement des concepts idéologiques sous-jacents aux premiers discours politiques, mais aussi l’apparition du phénomène religieux et de l’écriture en Égypte. Parmi les moteurs d’évolution à l’œuvre dans cette région du monde à l’époque figurent les variations climatiques, la cohabitation de faciès culturels divers en des endroits clés de la vallée du Nil, la hiérarchisation et structuration des groupes humains installés sur les rives du fleuve, les impératifs politiques et économiques qui en découlèrent, ainsi que la fixation de traditions et croyances ancestrales au sein d’un système idéologique institutionnalisé. Après s’être intéressé - dans sa thèse de doctorat (ULB, F.R.S.-FNRS)- à la place occupée par le bateau parmi les sources iconographiques et archéologiques relatives à ces périodes, " Le bateau pré- et protodynastique dans l'iconographie et l'archéologie égyptiennes. Pour une étude analytique et sémiologique de la navigation au 4e millénaire avant J.-C. , Dorian consacre aujourd’hui ses recherches à l’art rupestre pré-pharaonique.