Bruxelles Canal : 14km, 8 communes, mille et un bons plans

Il y a une vie très intense sur et autour du canal. D'une part quand on regarde du côté des communes de Molenbeek et d'Anderlecht, l'environnement se fait de plus en plus urbain, de l'autre l'industrie est toujours bien présente. Des visites guidées en bateau permettent de découvrir cet univers si particulier. Un port de plaisance accueille de nombreux voiliers et petits yachts et une équipe dirigée par un capitaine gère de manière générale le canal. Du côté d'Anderlecht, la vie ressemble parfois au bord de Seine à Paris avec ses péniches habitées. Une atmosphère donc très différente tout au long des 14 km que compte le canal.