Bruxelles : Cambio prévoit 150 emplacements de plus en 2023

En région bruxelloise, le système de voitures partagées Cambio devrait compter 150 nouveaux emplacements en 2023. C’est ce qu’annonce l’opérateur en cette fin d’année. Pas moins de 52 emplacements supplémentaires verront le jour dans la commune de Schaerbeek, 20 de plus à Jette et 22 de plus sur le territoire de la ville de Bruxelles.

En 2022, Cambio avec les communes et la Région bruxelloise a créé 35 nouvelles stations et en a agrandies 20, déjà existantes. "112 voitures thermiques et 12 voitures électriques ont été ajoutées sur le territoire bruxellois cette année ! Ce qui fait qu’un total de 787 véhicules Cambio sont à disposition à Bruxelles, répartis dans 246 stations."

Les trajets en voitures électriques limités à 100 kilomètres

Douze voitures électriques en 2022 et 40 de plus prévues en 2023, disponibles à Schuman, place Rouppe, De Brouckère, Arts-Loi ou encore place du Luxembourg. "Cambio investit en voitures électriques", indique l’opérateur dans sa dernière newsletter. "Silencieuses et très confortables à conduire, les voitures électriques sont parfaites pour les petits trajets. En phase de lancement, les trajets en e-cambio sont pour l’instant limités à 100 kilomètres."

Outre des voitures thermiques et des modèles électriques, Cambio propose aussi des vélos cargo électriques. "Au total, 14 vélos cargo électriques seront à disposition, Bourse et de Brouckère venant compléter les stations Colruyt Gray et Miroir, ouvertes cet été."

Cambio, système qui oblige de ramener le véhicule à la station où celui-ci a été emprunté, a fêté ses 20 ans en septembre dernier. Au niveau national, Cambio compte 2050 véhicules et 61.000 utilisateurs réguliers.