Bruxelles aura sa rue Hélène Dutrieu, la première femme cycliste et aviatrice belge

"Elle a aussi participé aux deux guerres mondiales, en tant que garde aérienne dans l’armée française pendant la première guerre mondiale et pendant la deuxième guerre mondiale elle gérait un hôpital de campagne. Tout au long de sa vie, elle a accompli beaucoup de choses, avec quelques réalisations notables : première femme belge titulaire d’une licence de pilote, première femme au monde à réaliser un vol de distance, première femme au monde à effectuer un vol aller-retour entre deux villes, première femme au monde à effectuer un vol aller-retour entre deux villes avec un passager, première femme au monde à rester en l’air pendant plus d’une heure et première femme pilote à être décorée comme Chevalier de la Légion d’honneur française", rappelle la Ville de Bruxelles.

Hélène Dutrieu, icône des Suffragettes aux Etats-Unis, sera également un temps ambassadrice et journaliste. Elle est morte en 1961, à Paris, à l’âge de 84 ans.

Ses multiples vies, l’auteur Gunter Segers a tenté de les résumer dans une biographie parue en néerlandais "Hélène Dutrieu, de vrouw die door Olympia vloog" (Editions Les Iles). "Je ne connais pas, dans l’histoire, un homme qui a réalisé autant de choses que cette femme", indique le biographe qui a passé dix ans à fouiller la vie d’Hélène Dutrieu entre Tournai, Lille, Paris, Marseille et les Etats-Unis. "A l’époque, Hélène Dutrieu est un modèle, pour tout le monde et singulièrement pour les femmes qui ont pu se dire : si elle est capable de voler à bord d’un avion, moi je ne suis pas cantonnée au ménage et à la cuisine."

La version française de cette biographie sortira en septembre.

Dernière précision, il n’existe que deux artères en Belgique portant le nom d’Hélène Dutrieu, à Tournai et à Gand.