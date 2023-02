Bruxelles : augmentation de l’intervention sociale en raison du prix de l’eau

Le gouvernement bruxellois a décidé jeudi d’augmenter le montant de l’intervention sociale pour les 160.000 ménages qui bénéficient du statut BIM, à la suite de la hausse tarifaire de l’eau demandée par l’intercommunale Vivaqua.

À titre d’exemples, un couple avec deux enfants à charge verrait son intervention sociale augmenter de 65%, passant de 126 euros par an à 208 euros ; pour un ménage sans enfant, l’intervention sociale augmenterait de plus de 60%, passant de 66 euros à 106 euros par an, selon le ministre de l’Environnement Alain Maron.